Ritardi fino a due ore anche sulla linea Acqui Terme – Genova appena ripristinata (si fa per dire)

Acqui Terme – Se le autostrade piangono le ferrovie non ridono. Non sono passati due giorni dalla ripresa della tratta Casale Monferrato-Mortara per cui si sono registrati già ritardi biblici, che anche nella tratta Acqui Terme-Genova appena riaperta al traffico ferroviario i treni hanno esordito subito con ritardi altrettanto biblici. Non c’è niente da fare: le ferrovie italiane, così come sono, non servono a niente. Il disagio sembra dovuto a un guasto improvviso all’apparato centrale computerizzato che governa la stazione di Borzoli e ne controlla il deviatoio. Coinvolti sono stati cinque treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a due ore. Quando c’era Lui i treni erano in perfetto orario. Ma cosa avete capito? Lui nel senso di Camillo Benso di Cavour!