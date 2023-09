Alla commissione sulla Tari nulla di nuovo sul caro bollette: tutto resterà come prima

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ieri sera commissione Bilancio sul pasticcio della Tari (tassa rifiuti) che ha subìto aumenti impensabili, per cui molti novesi hanno protestato vibratamente sui social e anche di persona recandosi in municipio per avere contezza di quanto stesse accadendo. Nella riunione di ieri sono emersi dei dati sconcertanti: per le famiglie che abitano in un appartamento da 100 mq l’aumento medio è del 40%, per i single che vivono in monolocali è del 70%, mentre le utenze non domestiche sono state agevolate, come quelle delle banche (ma va?) che vanno a pagare 3,47 euro al mq rispetto agli 8,77 dell’anno scorso, meno della metà (ne sa niente lei, assessore Casanova?). In redazione sono giunte segnalazioni di Tari calcolata su più persone rispetto a quelle effettivamente residenti nei nuclei abitativi. Insomma, a Novi si tassano anche i fantasmi, aggiunti nelle cartelle di tante famiglie che i soldi non li stampano certamente in cantina. Ci sono state addirittura cartelle Tari di appartamenti sfitti: che costi rappresentano? La situazione è grave e lo dimostra il fatto che alla commissione hanno partecipato anche i rappresentanti tecnici di Acos Ambiente che non hanno potuto negare l’aumento dei costi col sistema “porta a porta” che continueranno ad aumentare per i cittadini per cui tutto quello che si può fare, stando così le cose, è tentare un contenimento degli aumenti tagliando le spese di Acos Ambiente. Ma non era quel fenomeno di Mauro D’Ascenzi a dire che i cittadini col “porta a porta” ci avrebbero guadagnato? Il perplesso sindaco Rocchino Muliere ha provato a fare delle considerazioni politiche in beata solitudine (ma è da un po’ di tempo che non lo sta più a sentire nessuno), e ciò dimostra solo che tergiversa perché non rettificherà le tariffe mentre i novesi continueranno a pagare di più. Sintomatico il fatto che, durante la riunione, sia il vicesindaco Tedeschi che l’assessore all’ambiente Casanova si siano seduti in terza fila, dietro al pubblico e ben nascosti.