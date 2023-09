Coltivava la marijuana perché gli hanno tolto il reddito di cittadinanza: arrestato

Nizza Monferrato – Quando i Carabinieri sono entrati nel terreno del soggetto sospettato, 63 anni del posto, i Carabinieri hanno contato ben 26 piante di marijuana, alte circa due metri e mature, quindi pronte per la raccolta e la lavorazione. Si trovavano all’interno di due serre con tanto di impianto d’irrigazione e alcune lampade fluorescenti necessarie a far germogliare i semi ed accelerare la crescita. Il “coltivatore” è stato tratto in arresto per produzione e spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, da tempo disoccupato, s’è giustificato dicendo che l’illecita attività era dovuta alla revoca del reddito di cittadinanza. ma non ha convinto gli uomini della Benemerita che l’hanno sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.