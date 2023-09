Coppa Italia Calcio Eccellenza – La Novese passa il turno

Novi Ligure – Nel ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza la Novese passa in casa contro l’Arquatese con il gol di Rossi che decide la partita. Nei sedicesimi di finale i ragazzi di Liberati affronteranno l’Ovadese che anche con le seconde linee ha avuto la meglio sulla Gaviese: è finita 2-0 per gli ospiti con le reti di Rignanese e Bosic. Questa sera in campo l’ultimo derby provinciale: Felizzano – Castellazzo si giocheranno l’accesso alla seconda fase con il gol Viscomi all’andata come partenza. Città di Casale invece andrà a Trino a difendere il gol di Chiaria. In campo anche la Prima Categoria con le ultime partite dei gironi: Fortitudo Occimiano – Asca e Sale – Capriatese.