La Fondazione Cral dona un furgone attrezzato all’Oftal

Alessandria – Ieri la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha donato un furgone attrezzato Fiat Doblò all’Oftal (Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes). Ormai da 15 anni la storica associazione, presente anche ad Alessandria, scende in campo per poter garantire il diritto alla mobilità delle persone anziane, fragili o a mobilità ridotta. Quello di Oftal è un servizio totalmente gratuito con l’impiego di pulmini appositamente attrezzati così da permettere anche alle persone in carrozzina di salirvi senza difficoltà. Un servizio che non è solo tecnico ma che è occasione di prossimità e incontro, di ascolto e di accoglienza. Nelle foto il Presidente di Fondazione Cral dottor Luciano Mariano durante la cerimonia di consegna. Fino a ieri nella flotta erano rimasti solo due mezzi, entrambi con ormai tanta strada fatta alle spalle. Ed è così che si è reso necessario l’acquisto di un nuovo Fiat Doblò che, grazie alle sue dimensioni ridotte, meglio si presta all’assistenza delle persone che risiedono in centro storico o in piccoli paesi, specialmente per gli spostamenti più brevi. Un servizio che sarebbe stato impossibile senza l’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, attraverso il bando “Nessuno escluso”, ha contribuito a finanziare l’acquisto.