Operaio folgorato dall’alta tensione ricoverato con l’elisoccorso al Cto di Torino

Novi Ligure – È stato trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino in codice giallo l’operaio di 21 anni folgorato dai cavi dell’alta tensione. L’incidente si è verificato verso le quattro del pomeriggio in strada San Bovo dove l’uomo ha toccato inavvertitamente i cavi ed è stato scaraventato a terra. Immediati i soccorsi delle squadre dell’ambulanza del 118. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, Carabinieri e tecnici dello Spresal, intervenuti sul posto. Il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita.