Punta da un calabrone perde i sensi mentre guida ma è salvata da una pattuglia dei Carabinieri

Ottiglio – Sabato scorso una donna di 62 anni colpita da shock anafilattico mentre era alla guida della sua Peugeot 3008 lungo la provinciale 42 all’altezza di Rosignano Monferrato in località Montalbano è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri in quanto procedeva molto lentamente e sembrava svenuta. Gli uomini della Benemerita, dopo avere bloccato il veicolo sono intervenuti frantumando il vetro anteriore del passeggero per entrare e tirar fuori la donna prima che finisse nel fosso. Subito avvisata una squadra del 118 che si è portata sul posto per soccorrere la donna e ricoverarla all’ospedale di Casale. Qui i medici hanno chiarito le ragioni delle condizioni della signora, punta da un calabrone poco prima che si mettesse alla guida è stata colpita da shock anafilattico, cioè una reazione allergica generalizzata che si manifesta all’improvviso e che può essere letale se non si interviene tempestivamente. La donna si è salvata e ora sta bene. Dimessa dall’ospedale è fuori pericolo.