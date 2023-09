Rissa da banlieue tra bande al Villaggio Europa

Alessandria – Rissa furibonda in Via De Gasperi al Villaggio Europa davanti alla chiesa di San Paolo intorno alle cinque e mezza di ieri pomeriggio tra fazioni opposte di minorenni alle quali, in un secondo momento, si sono aggiunti alcuni genitori. I due gruppi si sarebbero affrontati per una presunta aggressione avvenuta qualche giorno fa nei confronti di una ragazza. Secondo i testimoni, alcuni genitori sarebbero entrati in campo armati: è stata vista spuntare una pistola e qualche coltello. Sul posto sono intervenute tre pattuglie delle Volanti che hanno subito riportato la calma e poi hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e gli elementi necessari, anche perlustrando la zona, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.