In auto senza patente tenta di mangiare il foglio della multa

Asti – Un operaio astigiano di 26 anni ha tentato di mangiare e ingoiare la multa che gli avevano appena fatto gli Agenti della Polizia per guida senza patente. L’ha sputata poco dopo evitando il ricovero all’ospedale. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale in quanto avrebbe spintonato gli agenti che cercavano di togliergli il documento dalla bocca. Uno dei poliziotti ha riportato lievi lesioni. Processato ieri per direttissima, l’automobilista ha patteggiato otto mesi ed è stato subito scarcerato. Gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

I fatti: martedì notte gli Agenti delle Volanti l’avevano fermato mentre era alla guida della sua auto, ma non aveva la patente e neppure altri documenti. Ha fornito false generalità perché erano di suo fratello. Accompagnato in questura per accertamenti è stato scoperto che aveva mentito non sapendo neppure giustificare la presenza in auto di alcuni grammi di hashish. Negli uffici della Squadra lo hanno sanzionato e a quel punto l’operaio ha tentato di ingoiare il foglio della contravvenzione.