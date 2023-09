Per i 100 anni dell’Aeronautica Militare le Frecce Tricolori a Torino

Torino – L’Aeronautica Militare Italiana festeggia i suoi primi cent’anni, istituita come forza armata autonoma con Regio decreto del 28 marzo 1923: Torino la celebra questo fine settimana con un week- end tutto a naso in su che culmina domenica pomeriggio con l’esibizione delle Frecce Tricolori, e una mostra a Palazzo Lascaris aperta fino al 20 ottobre. Con la nomina nel 1929 di Italo Balbo (nella foto a lato) a ministro dell’Aviazione raggiunse la sua massima espansione grazie ai numerosi record conquistati in lunghi raid (Italia-Brasile e ritorno, Italia-USA e ritorno, ed altri), di velocità media, di velocità massima e di altitudini raggiunte. Il record mondiale di velocità raggiunta con idrovolante con motore a pistoni risale infatti agli anni trenta ad opera appunto del pilota italiano Francesco Agello. Questi il 23 ottobre 1934, su un idrocorsa Macchi-Castoldi M.C.72 raggiunse la sensazionale velocità di 709,202 km/h. Domani e domenica all’aeroporto Torino Aeritalia di Strada della Berlia 500 cancelli aperti dalle 9.30 alle 18 per il grande Airshow organizzato dall’Aero Club Torino. Nello spicchio d’azzurro fra Torino e Collegno si esibiranno decine di campioni di volo acrobatico da tutto il mondo. Oltre 120.000 i biglietti già venduti. Per l’occasione sarà lanciata dal cielo di Torino la bandiera d’Italia più grande al mondo, 1.200 metri quadrati.