Stazzano – I Carabinieri del Nas hanno revocato alla casa di riposo “Il Castello” l’autorizzazione al funzionamento come struttura sociosanitaria, riferita al ricovero delle persone con disabilità psico-fisiche. L’autorizzazione temporanea come Residenza sanitaria psichiatrica della Rsa di Stazzano era limitata a un piano, presenti 20 ospiti. Per ora ne sono stati trasferiti tre mentre si prevede il trasferimento degli altri 17 entro la prossima settimana.