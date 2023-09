Valeria Straneo sarà madrina di “Si cammina con il cuore”

Vercelli – L’alessandrina Valeria Straneo, Oro ai Giochi del Mediterraneo del 2013, argento nello stesso anni ai Mondiali e argento l’anno dopo agli Europei, sarà la testimonial dell’evento “Si cammina con il cuore” organizzato dal Soroptimist Club di Vercelli in programma il prossimo 8 ottobre (domenica). L’appuntamento è aperto a tutti: a chi ha la passione per la corsa ma anche ai neofiti che vorranno trascorrere alcune ore con Valeria. La quota minima per l’allenamento con Valeria è di 10 euro, ma il Soroptimist spera nella generosità dei vercellesi.