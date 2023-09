Aggredisce cittadini in centro: ricoverato col Tso, rischia una denuncia

Alessandria – Stamane un alessandrino già noto alle forze dell’ordine, evidentemente ubriaco, ha infastidito alcuni passanti in centro e poi ha rivolto l’attenzione contro i Carabinieri dell’UNAC (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri) impegnati a garantire la sicurezza tra gli stand allestiti per la “Fiera di Gagliaudo”. Quando ha visto arrivare la Polizia Locale si è scagliato anche contro i vigili. L’uomo è stato poi bloccato in Via Modena, dove è intervenuta anche la Polizia di Stato e una squadra del 118 che lo ha trasportato all’ospedale. Le forze dell’ordine stanno valutando la denuncia penale nei suoi confronti.