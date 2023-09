Consiglieri comunali di minoranza allontanati in malo modo dalla “Casa delle Donne”

Alessandria – Hanno reagito come delle “bisagnine insoddisfatte e arrabbiate” le donne all’interno della cosiddetta “Casa delle Donne” (ci hanno riferito che presto sarà allestita anche la casa degli uomini) che hanno letteralmente buttato fuori i tre consiglieri comunali di opposizione Emanuele Locci (Fratelli d’Italia), Mattia Roggero (Lega) e Davide Buzzi Langhi (Forza Italia) che erano giunti sul posto per un saluto in occasione della serata inaugurale del “Festival Mia”, nei locali del centro femminista e transfemminista gestito dal collettivo “Non Una di Meno”, in Via San Giovanni Bosco. Buzzi Langhi s’è detto stupito dalla maleducazione delle occupanti anche perché non c’era motivo di tanto livore in quanto i tre consiglieri comunali volevano solo portare il saluto della minoranza e andare via subito.