Da Anaste Piemonte – Per far fronte ai maggiori costi attuiamo il “Modello Liguria”

La Presidenza regionale di Anaste Piemonte chiede una convocazione unitaria il 5 ottobre per organizzare un incontro a Torino come associazioni rappresentanti enti gestori e titolari di Ccnl al fine di inoltrare una richiesta congiunta alla Giunta Regionale di adeguamento Istat per l’anno 2024. La Presidenza tramite il dottor Michele Assandri precisa che “In Liguria l’azione congiunta di tutte le associazioni ha portato all’incremento tariffario del 6,2%”. Purtroppo è parere diffuso che la Regione non abbia i fondi né la volontà politica per dare una svolta al settore che rischia di entrare ulteriormente in crisi per l’inflazione galoppante che ha moltiplicato i costi. L’unico modo per non scaricarli sull’utenza è il “Modello Liguria”.

Fabio Tirelli

Vice Presidente Anaste