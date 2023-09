Ha rapinato un nordafricano ferendolo per portargli via la droga: ora è in carcere

Castelnuovo Scrivia – Lunedì sera la Squadra Mobile della Questura di Pavia ha tratto in arresto un uomo di 40 anni che deve rispondere di rapina aggravata, lesioni personali pluriaggravate, detenzione, porto illegale di pistola e detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. I fatti risalgono all’otto marzo scorso a Casei Gerola, quando un nordafricano era rimasto ferito a una gamba da un rapinatore che gli aveva sparato nel corso di una rapina per impossessarsi della droga. L’esito delle indagini hanno consentito agli Agenti di chiedere, attraverso la locale Procura della Repubblica, l’emissione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Misura poi avallata e concessa dal Giudice delle Indagini Preliminari di Pavia. Il responsabile dell’ aggressione è stato rintracciato poche sere fa nel Comune di Castelnuovo Scrivia, dove è stato trovato armato. Ora è in carcere a Pavia.