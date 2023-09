Investe un pedone e scappa, i Carabinieri indagano

Novi Ligure – Investe un giovane in pieno e fugge via. Il grave incidente si è verificato ieri sera, venerdì 15 settembre, poco prima delle undici. Un giovane di 25 anni aveva appena parcheggiato l’auto e stava attraversando sulle strisce Via Mazzini all’altezza di Piazza Indipendenza (Porta Pozzolo) quando un’auto di colore rosso, in direzione Pozzolo Formigaro, in piena accelerazione lo ha travolto scaraventandolo a terra. L’investitore non s’è fermato a prestare soccorso. La vittima è stata subito assistita dai passanti, e qualcuno ha dato l’allarme per cui sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e assicurare alla giustizia il pirata della strada. La vittima è stata ricoverata al San Giacomo.