Officina abusiva a cielo aperto a Novi Ligure e nessuno fa niente

Novi Ligure – Notizie senza fine da Novi. Evidentemente i post comunisti al potere credevano di controllare finalmente tutto, anche la libertà di stampa, ma non avevano messo in conto che esiste ancora una stampa liberale e indipendente che non teme la verità. Un vero e proprio sassolino nell’ingranaggio; vero compagni? Stavolta siamo venuti a sapere che nel piazzale di Via Oneto 21 (foto sopra), dove c’è un posteggio all’aperto, un immigrato nordafricano ha allestito un’officina abusiva mentre in Via Mazzini (foto a lato) il nero in ciabatte ha parcheggiato auto sventrate e bellamente in vista. Quello che stupisce è che tutto ciò è sotto gli occhi di chiunque transiti (e sono tanti) e ci stupiamo che gli occhiuti vigili novesi non si siano accorti di niente. La domanda sorge spontanea: “È possibile uno schifo così a Novi?”. Addirittura nelle foto si nota che il “meccanico” nordafricano ha coperto il motore di un’auto con un telaccio sporco e tutto strappato. Tutto ciò mentre veniamo a sapere che la competenza alla Sicurezza e alla Polizia Municipale è del sindaco Rocchino Muliere.