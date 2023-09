Pallacanestro Supercoppa A2 – Il Monferrato non sfigura ma non basta e vince il Torino

Casale Monferrato – Il Monferrato, nonostante la buona prestazione, esce sconfitto sul Basket Torino dal Palaferraris per 82-85. Amaro in bocca per la squadra di coach Di Bella che ha dominato per due quarti e ha ceduto nell’ultimo non riuscendo a chiudere la gara. Quintetto iniziale: Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Martinoni. Primo quarto giocato in equilibrio da entrambe le squadre che avanzano punto a punto fino al 22-22 pari. Finisce 22-24. Secondo quarto in cui vola il Monferrato che segna tre triple con Poom e Pepper. Basket Torino in difficoltà fino all’intervallo sul 46-39. Ripresa in cui partono meglio i rossoblu ma è Basket Torino che trova il recupero decisivo, si va in chiusura sul 69-66. Ultimo quarto dove gli ospiti si riavvicinano fino a trovare il sorpasso. Finisce 82-85.

Monferrato Basket – Basket Torino 82-85 (22-24/ 24-15/ 23-21/ 13-25)

Monferrato Basket: Pepper 23, Kelly 19, Martinoni 10, Fantoma 8, Calzavara 7, Zucca 5, Poom 4, Castellino 0, Pianegonda 0,

Basket Torino: Kennedy 22, Pepe 16, De Vico 13, Vencatp 11, Thomas 7, Cusin 7, Schina 6, Poser 5, Ghirlanda 0, Osatwna 0, Loiacono 0, Fea 0.