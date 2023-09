Alessandria – Un pedone è stato investito nel pomeriggio di ieri verso le 5:30 in Via Moccagatta. Subito soccorso dal 118, le sue condizioni non sono state giudicate gravi ed è stato ricoverato all’ospedale in codice giallo. La Polizia Municipale ha iniziato le indagini per accertare l’identità dell’investitore che dopo l’incidente s’è dato alla fuga facendo momentaneamente perdere le proprie tracce.