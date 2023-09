L’ammiraglio Cavo Dragone nominato Presidente del Comando Militare della Nato

Novi Ligure – L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, originario di Arquata Scrivia, attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato nominato Presidente del Comando Militare della Nato. L’Ammiraglio di Novi Ligure è nato ad Arquata Scrivia il 28 febbraio 1957, ha intrapreso la sua carriera militare dopo aver ottenuto la maturità classica al Liceo Classico Andrea Doria di Novi Ligure. Nel 1976, è entrato nell’Accademia Navale di Livorno, dove ha seguito il Corso Normale per Ufficiali di Stato Maggiore. Nel 1980 ha completato l’addestramento e ha successivamente ottenuto la qualifica di pilota di velivoli ad ala fissa e di elicotteri dopo un periodo di formazione negli Stati Uniti.

Durante la sua carriera, ha servito come pilota di elicotteri AB-212 sul Cacciatorpediniere Ardito, partecipando all’impiego delle Unità della MMI nelle acque del Libano. Successivamente, è stato comandante del Cacciamine Milazzo e ha partecipato ad una missione nel Golfo Persico. Ha inoltre trascorso del tempo presso la Stazione Elicotteri di Luni per la transizione sull’elicottero SH-3D.

Successivamente, è stato coinvolto nell’addestramento e nell’acquisizione di velivoli da combattimento per la Marina Militare italiana, ottenendo qualifiche su caccia convenzionali imbarcati e velivoli AV8-B (Harrier). È stato il primo comandante del Gruppo Aerei Imbarcati ed è stato coinvolto nella preparazione del rientro in Italia della componente aerea imbarcata dalla Nave Garibaldi. Ha ottenuto l’abilitazione all’appontaggio con velivoli jet da portaerei e il brevetto di pilota di aviogetto. Successivamente, ha ricoperto ruoli al Comando in Capo della Squadra Navale e ha frequentato la Scuola di Guerra Marittima e l’Istituto di Stato Maggiore Interforze. Nel 1996, col grado di Capitano di Fregata, ha assunto il comando della Fregata Euro con sede a Taranto. In seguito, è tornato a comandare il Gruppo Aerei Imbarcati a Grottaglie (TA).