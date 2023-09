Per il tragico incidente delle Frecce Tricolori ora si fa avanti l’ipotesi del sabotaggio

Torino – Non è certo che l’incidente sia stato provocato da un uccello che, subito dopo il decollo, sarebbe stato risucchiato dalla turbina del motore del velivolo del capitano Oscar del Do’ (che in formazione era il “Pony 4”, cioè il secondo alla sinistra del caposquadriglia) il quale ha perso potenza ed è precipitato. Ora tra le ipotesi si fa avanti quella di un guasto al motore. Fatto piuttosto insolito data la continua assistenza tecnica e i continui controlli cui sono soggetti gli aerei delle Frecce Tricolori. La Procura di Ivrea, che ha aperto un fascicolo, non esclude nessuna teoria e, stando a informazioni attendibili, neppure quella estrema del sabotaggio. Sì, ma chi avrebbe manomesso il motore? Quando? Dove? Perchè? Se qualcuno l’ha fatto era italiano? O straniero? Sono tutte domande che ora attendono risposta. Precipitando, l’aereo delle Frecce Tricolori ha terminato la sua contro alcuni mezzi parcheggiati a fondo pista. I sospetti sarebbero dovuti a un altro incidente aereo che si è verificato lo stesso giorno all’Aeroclub torinese durante le prove dell’airshow: in fase di atterraggio un jet Galeb dell’ex Jugoslavia aveva avuto un problema ai freni e durante la manovra di arresto si era inclinato (nella foto a lato gli addetti alla sicurezza dopo essere intervenuti sul luogo dell’incidente fanno ritorno all’hangar). Nessuno era però rimasto ferito. Dalle prime informazioni emerge che il pilota (illeso) abbia avuto dei problemi con la manovra di contatto con il terreno, forse per un problema ai freni, e che per un attimo abbia perso il controllo del velivolo, che si è ribaltato di fianco alla pista. L’aereo ribaltato è un jet ex Jugoslavia Galeb “23191” YU-YAH.

Siamo nel campo delle ipotesi e delle pure coincidenze o c’è qualcosa di concreto?

Chi avrebbe manomesso l’aereo del capitano Oscar del Do’ potrebbe aver manomesso anche il Galeb?

Il tutto potrebbe far parte dello stesso disegno terroristico per cui si voleva impedire di festeggiare il centenario della più antica e gloriosa Aeronautica Militare del Mondo? Infatti il primo impiego bellico risale alla guerra italo-turca del 1911, in Libia, nella quale da un aereo italiano, per la prima volta nella storia, furono lanciate granate, sul campo turco di Ain Zara. L’utilizzo militare vero e proprio dell’aereo, però, si ebbe con la prima guerra mondiale, dove fin dall’inizio si usarono piccoli aerei per compiti ricognitivi per arrivare con il protrarsi del conflitto, a modelli sempre più evoluti, più veloci ed equipaggiati espressamente per il combattimento.

Poi la fondazione nel 1923 dell’Aeronautica Militare Italiana che pochi anni dopo fu sviluppata magistralmente da Italo Balbo.

Tornando al drammatico incidente di ieri, è rimasta coinvolta un’intera famiglia che assisteva al passaggio della pattuglia acrobatica nell’auto parcheggiata lungo la strada che costeggia l’aviosuperficie: colpita dall’aereo la vettura s’è ribaltata e incendiata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, le Ambulanze del 118, ma per una bambina di 5 anni non c’è stato niente da fare, il fratellino di 9 anni è rimasto ustionato ed è ricoverato all’ospedale Regina Margherita. La mamma e il papà, anch’essi ustionati, sono invece ricoverati al Cto e al San Giovanni Bosco. Nello stesso ospedale è stato trasportato anche il pilota.

Nella foto il luogo del tragico incidente fotografato dall’alto