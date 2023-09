Rapinata la Crai di Novi, i Carabinieri indagano

Novi Ligure – Rapina ieri pomeriggio al supermercato Crai di Viale Pinan Cichero. Un bandito armato di coltello e con il volto coperto s’è fatto consegnare il denaro che era in cassa e poi è fuggito. Immediato è scattato l’allarme e due auto dei carabinieri si sono messe alla caccia del rapinatore. Il bottino sarebbe di almeno 5.000 euro. Stando alla descrizione dei clienti presenti al momento del fatto si tratterebbe di un uomo giovane alto, vestito con pantaloni e maglia nera e con un cappellino scuro con visiera abbassato sugli occhi. Ha intimato ad alta voce al cassiere di consegnargli tutto l’incasso puntandogli il coltello alla gola. Il dipendente non ha potuto fare altro che sottostare alla minaccia, consegnando al rapinatore tutto il denaro che aveva in cassa. Il malvivente, senza indugio, ha infilato i soldi nelle tasche ed è fuggito verso l’uscita dell’esercizio commerciale, dove presumibilmente c’era un complice che lo stava attendendo a bordo di un’auto.