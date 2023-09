Alessandria-Padova: partita equilibrata, un palo per parte, ma i Veneti prevalgono nel recupero quando i Grigi erano in dieci

Alessandria (Alessandria 1 – Padova 2) – Il Padova prevale di misura sull’Alessandria e si conferma al secondo posto in classifica. I Veneti hanno vinto grazie a un gol segnato nei minuti di recupero dal nuovo acquisto Favale. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 12’ grazie al solito Liguori che ribatteva in gol una respinta corta del portiere su colpo di testa di Kirwan. Pochi minuti dopo Varas va vicino al raddoppio ma colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Quindi, reagisce l’Alessandria, che dopo un legno colto da Mastalli trova il pareggio con il colpo di testa di Anatriello al 26’. Nella ripresa i Grigi restano in dieci con l’espulsione di Rota al 23’ per un fallaccio su Liguori, la musica cambia e, al terzo minuto di recupero, il gol di Favale, che approfitta d’un pasticcio difensivo per insaccare da due passi. Il Padova vince ma l’Alessandria non ha sfigurato.

Il tabellino

Alessandria 1 -Padova 2

Alessandria (4-3-3): Liverani; Ciancio, Rota, Belgiovine (dal 12′ st Giubilato), E. Rossi; Mastalli, Nichetti, Nunzella (dal 12′ st Sepe); Pellegrini (dal 27′ st Ndir), Gazoul, Anatriello (dal 12′ st Volpe). In panchina: L. Rossi, Virano, Ghiozzi, Pellitteri, Marinello, De Ponti, Vaughn, Ronci, Gueli, Manneh. All. Fiorin

Padova (3-5-2): Donnarumma; Belli (dal 29′ st Dezi), Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Bianchi (dal 20′ st Dezi), Radrezza (dal 34′ st Fusi), Varas, Villa (dal 34′ Favale); Bortolussi (dal 20′ st Palombi), Liguori. In panchina: Zanellati, Calabrese, Granata, Capelli, Leoni. All. Torrente

Gol: Liguori al 11′ pt, Anatriello al 26′ pt, Favale al 47′ st

Arbitro: Virgilio Daniele di Trapani (Castro-Cattaneo). Quarto uomo Marra

Ammoniti: Nunzella, Belgiovine, Rota

Espulsi: Rota al 23’ st