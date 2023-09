Da Fteita Cherima e Davide Buzzi Langhi – Fteita Cherima da FdI passa in Forza Italia: benvenuta!

“Da oggi il mio percorso politico in Fratelli d’Italia provincia di Alessandria si interrompe qui.

Ritengo di fare un percorso che è inverso rispetto a chi oggi vuole salire sull’attuale carro del vincitore!

Un percorso, comunque, iniziato anni fa, e sempre nel Centrodestra, che ha sempre rappresentato bene i miei ideali politici.

Non è successo niente di eclatante, semplicemente si è concluso un ciclo.

Ora riparto con punti di vista e obiettivi che ben collimano e ben si collocano nel progetto di Forza Italia. Progetto dove l’entusiasmo e la voglia di far bene sono molto forti, sentiti e partecipati, dettati da quell’impegno per il territorio mai mancato.

Sono pronta e ben motivata a condividere tutto questo.

Non farò venir meno il mio impegno accompagnato da quella passione, dedizione e onestà che mi hanno da sempre contraddistinta e che fanno parte del mio DNA politico.

Ringrazio l’On.le Zangrillo Coordinatore Regionale, il Coordinatore Provinciale Ugo Cavallera, il Commissario cittadino Davide Buzzi Langhi e tutti gli amici di Forza Italia per la calorosa accoglienza.

Insieme lavoreremo sui nuovi impegni e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere”.

Cherima Fteita

“Sono decisamente contento di accogliere in Forza Italia Cherima Fteita, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità durante la precedente amministrazione dove sedevano insieme in giunta.

Sono convinto che per il nostro partito possa rappresentare un valore aggiunto insieme a tutte le altre donne e uomini che da tempo fanno attività politica con noi.

Alessandria in questo momento ha molto bisogno di una forte azione politica che possa contrastare l’immobilismo dell’amministrazione di centro sinistra e noi, insieme ai nostri alleati, saremo sempre pronti a far valere le nostre idee.”

Davide Buzzi Langhi

Commissario cittadino di Forza Italia