Due fungaioli dispersi: uno morto l’altro vivo ma disorientato

Molare – È stato trovato stamane il cadavere del cercatore di funghi disperso ieri sera. In questi tre giorni sono già tre le persone che hanno perso l’orientamento mentre si addentravano nei boschi alessandrini, a Morbello e a Ponzone. Lo hanno trovato i Vigili del Fuoco di Ovada nei boschi. Aveva 58 anni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sano e salvo anche se in evidente stato confusionale il fungaiolo trovato dai Vigili del Fuoco verso le 4:30 di stamane a Ponzone. L’area è nota per i suoi terreni scoscesi e le condizioni atmosferiche imprevedibili, il che ha reso la missione di soccorso particolarmente complessa.