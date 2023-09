Casale Monferrato – Un ferito è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso l’una sulla sp457 tra una Fiat 500 e una Renault Kadjar. Le due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto. Il ferito è la donna di 23 anni al volante della 500 portata in ospedale dal 118 in codice giallo. Illeso l’uomo di 33 anni che era al volante della Renault.