Una gigantesca penna di bronzo in onore degli Alpini

Alessandria – S’è conclusa ieri, domenica 17 settembre, la tre giorni dedicata agli Alpini con l’inaugurazione del monumento nel gardini della Stazione progettato da Marco Gobello e realizzato da Pino Di Gennaro. Per la manifestazione sono giunte in città circa 80 delegazioni da tutta Italia. Presenti alla cerimonia di chiusura con tanto di corteo e banda per le vie della città, il presidente della Sezione di Alessandria, Bruno Dalchecco, il sindaco Giorgio Abonante e molte autorità. La banda musicale (Fanfara) si è esibita con un concerto iniziato alle 16). Tra gli appuntamenti di spicco, oltre al concerto d’esordio della fanfara di venerdì 15 alle 21 in piazza Marconi, il convegno del centro studi nazionale sabato 16 alle 16 all’ex taglieria del pelo con delegati da tutta Italia, il concerto del Valtanaro sempre venerdì il 16 alle 21 nella chiesa del Carmine e la sfilata per le vie della città sabato mattina.