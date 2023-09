Ancora fungaioli morti nei boschi

Alagna Valsesia – È una strage in Piemonte fra i cercatori di funghi. Solo ieri altri due morti nel bosco, un altro salvato e recuperato dai soccorritori. Ed è allarme sicurezza. Le ricerche dei dispersi sono complicate anche dal fatto che i fungaioli difficilmente svelano le zone battute. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel fine settimana ha effettuato 10 operazioni di soccorso in tutta la regione rivolte a cercatori di funghi infortunati o dispersi nei boschi. L’ultima vittima tra i cercatori di funghi in Valsesia si chiama Guido Satti, un milanese di 85 anni trovato morto sabato sera. Era uscito dalla sua abitazione di Scopello in mattinata senza rientrare, così è scattato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni è caduto da oltre 10 metri. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, l’elicottero Drago con strumentazione Imsi Catcher, col supporto delle unità tas e cinofili, personale della Guardia di Finanza e del Cnas, hanno lavorato per ore nella zona di Scopello alla ricerca dell’uomo, che in Valsesia veniva a trascorrere le vacanze. Il corpo è stato individuato in serata. Non basta perché nella mattinata di sabato un uomo di 52 anni era morto, nel territorio di Piana, frazione del Comune di Campertogno. Si tratta di Claudio Mazzucchelli, originario di Varese: la persona che era con lui ha chiamato i soccorsi, ma tutto è stato inutile. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe morto per un malore. Più fortunato era stato, nella stessa giornata, un altro cercatore i funghi recuperato in Valsesia da un elicottero grazie alla Guardia di Finanza. Fortunatamente dopo essersi perso era riuscito a dare l’allarme col telefonino.