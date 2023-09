I pompieri portano in salvo un segugio finito in una profonda cavità del terreno

Castagnole Monferrato – Durante una battuta di caccia al cinghiale, verso le 2:30 di domenica pomeriggio, nei boschi di Castagnole Monferrato, un segugio maremmano è scomparso nella boscaglia e il proprietario, insieme agli altri cacciatori della battuta, ha iniziato le ricerche perlustrando la zona dove il cane poteva essersi perso. I cacciatori hanno sentito i lamenti provenienti dagli anfratti del terreno. Non riuscivano però a vederlo per cui hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono arrivati subito con una termocamera e una telecamera telescopica. Il cane, che si chiama Uragano, è stato visto in un cunicolo. Grazie a un artigiano del posto che ha fornito un miniescavatore portato nel bosco, è stato scavato un passaggio che ha permesso a un Vigile del Fuoco di accedere nell’anfratto dove si trovava il cane che è stato portato in salvo, ferito ma in condizioni complessive buone. L’operazione è durata circa tre ore e mezza.