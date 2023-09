In Piemonte l’export cresce del 15,6% nei primi sei mesi

Torino – Il Piemonte continua il trend positivo nel settore dell’esportazione. Nei primi sei mesi del 2023 il valore ha raggiunto quota 32,8 miliardi di euro, registrando un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre il valore delle importazioni è risultato pari a 26,4 miliardi di euro, per un incremento tendenziale del 16,4%, con un saldo positivo per 6,5 miliardi di euro a fronte dei 5,8 miliardi del primo semestre 2022. Per volume di merce esportata il Piemonte si piazza al quinto posto in Italia. Nel primo semestre 2023, le regioni più dinamiche all’export sono Campania (+25,5%), Calabria (+20,6%), Marche (+18,2%), Molise (+16,2%) e Piemonte (+15,6%), che da solo contribuisce per l’1,4% alla crescita tendenziale dell’export nazionale.