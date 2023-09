Operazione antidroga nel cuneese, impegnati 200 Carabinieri

Cuneo – Circa 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo. In un comunicato degli uomini della Benemerita si legge: “Sono impegnati dalle prime ore di oggi in una vasta operazione antidroga per la cattura di 45 persone indagate per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati, commessi in particolare nei territori di Alba e di Bra”. I Carabinieri stanno eseguendo “due provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Asti, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta col concorso di unità cinofile e d’un elicottero dell’Arma.