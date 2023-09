Ruba un’auto ma finisce contro un albero: arrestato

Casale Monferrato – Ruba una Renault Clio in Strada Diga, ma il proprietario – un uomo di 34 anni – ha visto tutto e ha subito allertato i Carabinieri che sono intervenuti immediatamente rintracciando il ladro che si era allontanato con l’auto, fermo mentre rovistava nell’abitacolo. Alla vista degli uomini della Benemerita che lo hanno fermato, ne ha strattonato uno ed è riuscito a risalire in macchina per darsi alla fuga a tutto gas. Ma ha fatto poca strada perché è andato a sbattere contro un albero. Questa la rapida successione dei fatti che ieri hanno visto protagonista un ladro di 52 anni, pregiudicato, tratto in arresto per per furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in carcere a Vercelli in attesa di giudizio.