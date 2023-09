Scena da Far West al direttivo dell’Alessandria Calcio: durante una riunione il ds Quistelli, messo al tappeto, finisce all’ospedale

Alessandria – Nervi a fior di pelle tra i dirigenti dell’Alessandria Calcio. Stamane una riunione è finita a cazzotti e il direttore sportivo Umberto Quistelli (nella foto) è finito all’ospedale. L’avrebbe colpito il market maker (l’italiano è un accessorio inutile) tradotto “Intermediario finanziario” (?) Michel Stojkovic, un croato. Certo, l’Umberto non è certamente un simpaticone, almeno per noi di Alessandria Oggi, ma per prendersi due cazzotti e finire, al tappeto prima, e all’ospedale poi, è una questione di lana caprina. Il diverbio sarebbe scaturito, secondo la versione fornita dallo stesso Quistelli che noi prendiamo con beneficio d’inventario, dalla richiesta di dimissioni avanzate dal presidente Enea Benedetto (ne facesse una giusta). A questo punto alle legittime richieste di spiegazioni fatte da Stojkovic si sarebbe intromesso Quistelli – che è uno che la sa lunga – ma il croato non gli ha fatto finire il discorso sferrandogli un uppercut e mandandolo al tappeto. Quistelli ha perso conoscenza ed è stato ricoverato all’ospedale in Ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i primi accertamenti utili a definire l’esatta dinamica dell’accaduto.