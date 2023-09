Si ribalta un Tir in autostrada: nessun ferito, traffico deviato

Tortona – Ieri verso le 12:30 sull’autostrada A21 (Milano-Piacenza-Brescia) nella zona dell’intersezione con la A7 (Milano-Serravalle-Genova) per cause in corso di accertamento un Tir diretto a Piacenza si è ribaltato perdendo il carico lungo la carreggiata. Per fortuna non si trattava di materiale inquinante o pericoloso. Sul posto I Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che hanno messo l’area in sicurezza. È intervenuta anche una squadra del 118 che ha prestato le prime cure al camionista che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Il traffico è stato deviato per circa un’ora, e chi era diretto a Piacenza veniva dirottato sulla A7, uscita Casei Gerola per fare rientro a Voghera.