Alessandria – Dopo l’uscita al casello autostradale di Alessandria Sud un Tir, per cause in corso di accertamento, stamane è uscito di strada finendo fuori strada all’innesto con la strada provinciale e rovesciandosi. Sul posto s’è portata la Polizia Municipale. Nessun ferito. Sul posto, oltre alla Polizia Urbana, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Il traffico ha subito rallentamenti fino a quando non è stata liberata la carreggiata.