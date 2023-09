Serie D, Girone A – Finisce in parità Derthona – Chieri

Tortona (Derthona 1 – Chieri 1) – Pari per 1-1 per il Derthona che passa in vantaggio al 10’ pt grazie al rigore di Merkay per poi essere raggiunto dalla rete di Zenuni. Buona la prova della squadra di casa che nonostante l’iniziale vantaggio, consolidato nel primo tempo, subisce nel secondo la squadra torinese che agguanta il pari al 29’ della ripresa. Una vittoria e due pareggi il bilancio delle prime tre giornate del Derthona che con cinque punti in classifica si trova nelle prime posizioni per potersi giocare una salvezza tranquilla. I Leoncelli partono meglio e trovano al 10’pt la rete del vantaggio: rigore per una trattenuta su Procopio e dagli undici metri Merkay non sbaglia. Il Chieri prova a reagire senza però impensierire mai la porta avversaria: ci prova prima Bacchin da fuori non trova la porta, poi ci prova da vicino, sotto porta, Gasparoni con la palla che viene bloccata dal portiere. Secondo tempo in cui l’attacco del Chieri si risveglia con Zenuni che al 70’st trova la rete del pareggio: palla lunga per Zenuni che so gira e trova la rete sul palo opposto al portiere. Finisce 1-1 con il Derthona che è partito col piede giusto in questo campionato e può evitare le zone calde.

Derthona – Chieri 1-1

Derthona: Sattanino, Tambussi, Lacava (27’st Casassa), Rossi, Toniato, Procopio (10’st Saccà), Amaradio, Gulli, Samb (38’st Gueye), Manasiev, Merkaj. In panchina: Cizza, Dall’Olio, Daffonchio, Andrini, Licco, Nani. All: Daidola.

Chieri: Faccioli, Capra, Moretti, Balan, Jaures, Rivi (21’st Gozzerini), Bacchin (28’st Moreo), Ferrando, Dumani (15’st Palmiere), Gasparoni, Zenuni (39’st Alvitrez). In panchina: Romero, Biondo, Maniscalco, Ciociola, Egharevba. All: Nisticò.

Gol: 11′ Rig. Merkaj (D), 29’st Zenuni (C)

Arbitro: Luigi Scicolone della Sezione di San Dona’ di Piave.

Guardalinee: Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Alessandro Caricati di Conegliano.

Ammoniti: Tambussi (D), Casassa (D), Moretti (C), Dumani (C), Gasparoni (C), Moreo (C), Palmiere (C).