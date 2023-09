Dà in escandescenze al Bar, arrestato dai Carabinieri

Tortona – Un tunisino di 30 anni, completamente ubriaco, disturbava i clienti di un bar del centro da cui è partita la chiamata ai carabiieri che sono subito intervenuti. Quando sono arrivati sul posto l’hanno trovato in stato confusionale in preda ai fumi dell’alcol al punto da ribellarsi con veemenza agli uomini della Benemerita e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo per mettergli le manette e lo hanno condotto in caserma. Il Gip ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto all’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo.