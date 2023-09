Da Movimento 5 Stelle Novi Ligure – Giornata di democrazia al servizio del cittadino

Sabato 16 settembre, il M5S di Novi ha portato in mezzo alla gente, in centro città, sia durante la mattina che al pomeriggio, il proprio gazebo informativo. Oltre a dare un segno tangibile della propria presenza e della vicinanza ai cittadini, sono state raccolte un centinaio di firme, sugli appositi moduli, per chiedere una legge sul salario minimo, proposta di legge tanto osteggiata dalle destre e dalla Confindustria. La presenza dei cittadini che si avvicinavano al gazebo per chiedere informazioni e firmare è stata costante e numerosa e abbiamo notato senza ombra di dubbio come le persone siano in genere favorevoli a questa proposta. Questo gazebo è stato il primo dopo la campagna elettorale, effettuato con lo scopo di informare i cittadini e di fare loro delle proposte: sarà il primo di una lunga serie perché con cadenza regolare, ogni qualvolta si renda necessario e vi saranno delle novità, usciremo in strada a raccontare tutto ai nostri concittadini. Un cittadino informato è un cittadino consapevole e maggiormente in grado di partecipare alla vita politico-amministrativa della città, dando il suo contributo.