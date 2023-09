Novi Ligure – Sarebbe stato un colpo di sonno che ha fatto perdere il controllo della sua auto a un automobilista che, appena dopo mezzanotte, è andato a sbattere contro un muro in Via Verdi all’angolo con Via Di Vittorio, sfasciando l’avantreno dell’auto. Per fortuna per l’automobilista nessuna grave conseguenza per cui non è stato necessario il ricovero all’ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e Sicurezza e Ambiente che ha liberato la strada dai detriti.