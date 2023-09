Sferra un cazzotto alla moglie davanti al figlio piccolo: arrestato

Tortona – Un rumeno di 34 anni in preda ai fumi dell’alcol durante una lite con la moglie l’ha colpita al volto con un pugno buttandola al tappeto. La triste vicenda ha avuto luogo nell’abitazione della coppia davanti al figlio minore domenica 10 settembre in tarda serata. I Carabinieri allertati della vittima, sono giunti sul posto e hanno tratto in arresto il rumeno per lesioni personali aggravate, successivamente condotto nella Casa Circondariale di Alessandria in attesa di convalida disposta qualche giorno dopo dal Gip. L’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo, con allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa.