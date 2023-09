A Novi nessuno vuole l’appalto per il Terzo Valico

Novi Ligure – Novi non se la “caga” più nessuno. Le aziende che potrebbero partecipare alla gara per l’assegnazione dei lavori del Terzo Valico – che passerebbe in città – disertano. Per la seconda volta, infatti, la gara d’appalto indetta dal Cociv è andata deserta.

Un appalto da 34 milioni di euro che nessuna impresa vuole. Roba dell’altro mondo che solo in una città strana come Novi Ligure può verificarsi. A preoccupare sarebbero le proteste dei cittadini che vivono nei palazzi a ridosso della ferrovia dove, secondo il progetto di Cociv, dovrebbero sfrecciare i treni del Terzo Valico a 300 all’ora. Le barriere, in particolare, alte da 4 a 8 metri, verrebbero installate davanti alle case lungo la linea, in un corridoio di 4 chilometri.