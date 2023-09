Deciso l’affidamento a una società esterna la gestione rifiuti di Alessandria e circondario

Alessandria – Come vuole l’Antitrust il Comune di Alessandria cederà una parte delle quote di Amag Ambiente a un’altra società, per scongiurare l’affidamento in house senza gara d’appalto, del servizio di raccolta rifiuti per Alessandria e altri paesi del circondario. La decisione è di ieri ed è stata presa all’unanimità (non c’era altro da fare) dall’assemblea dei sindaci dei 30 Comuni che fanno parte del Consorzio. Si tratta d’una gara per cui chi se la aggiudica avrà in appalto ventennale il servizio di raccolta rifiuti con l’acquisto d’una quota di azioni di Amag superiore al 30% (attualmente il Comune di Alessandria detiene l’80%).