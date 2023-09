Serie C, Arzignano Valchiampo 1 – Alessandria 0

Arzignano (VI) – Dopo la partita di Arzignano in quel di Vicenza e i cazzotti nella sede sociale dell’Alessandria fra due dirigenti, abbiamo toccato il fondo: morale, civile e agonistico. Ultimi dappertutto e con la bava alla bocca. I Grigi hanno retto i primi 20’ nel fronteggiare i veneti che, all’inizio guardinghi, dopo un po’ hanno ingranato la marcia superiore iniziando a macinare gioco, coi nostri a guardare la partita. Dopo dieci minuti il pressing dei padroni di casa dava i suoi frutti e l’Arzignano andava in gol con un’incornata di Antoniazzi su cross di Molnar. Dopo 1′ di recupero finisce il primo tempo nel quale si registrano due belle occasioni dei padroni di casa: al 40′ un cross da destra di Cariolato: bravo Ciancio ad anticipare Cazzadori pronto a battere a rete nei pressi del secondo palo. Al 44′ ci ha provato Grandolfo, su suggerimento di Lakti. Nella ripresa, mentre Bianchini conferma l’undici iniziale, Fiorin prova a cambiare qualcosa: dentro Sepe e Pellegrini, al posto di Volpe e Anatriello. I Grigi provano qualche affondo ma la partita non migliora salvo i tentativi di andare in gol di Mastalli e del neoentrato Sepe. Solo nella mezzora finale i Grigi si portavano in avanti a caccia del pareggio. Ma sono stati i veneti ad avere la palla buona per il raddoppio al 42’ della ripresa con Canato che ha sparato in una porta ben presidiata da Liverani. Così i veneti conquistano la prima vittoria stagionale e mettono nel carniere tre punti pesantissimi che consentono di lasciare all’Alessandria il posto in fondo alla classifica in triste compagnia col Novara.

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Cariolato (28’ st Davi), Molnar, Piana, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi (37′ st Milillo); Barba (28’ st Zanon); Cazzadori (37’ st Canato), Grandolfo (19’ st Balde). In panchina: Pigozzo, Raina, Casini, Lunghi, Gemignani, Centis, Davi, Campesan. All. Giuseppe Bianchini.

Alessandria (4-3-3): Liverani; Rossi, Belgiovine (21′ st Giubilato), Ercolani (39′ st Ndir), Ciancio; Mastalli, Nichetti, Nunzella (21’ st Ghiozzi); Anatriello (1’ st Pellegrini), Volpe (1′ st Sepe), Gazoul. In panchina: Virano, Menino, Pellitteri, Gueli, Mariello, Vaughin. All. Fulvio Fiorin.

Gol: 31′ pt Antoniazzi (A)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Guardalinee: Schirinzi di Casarano, Brunetti di Milano.

Ammoniti: Nunzella (AL), Zanon, Lakti (AV).

Corner: 4-3.

Recuperi: 1+4.