Siamo partiti con Breviweb, quotidiano nazionale on line

di Andrea Guenna – Dopo quasi 15 anni di lavoro con Alessandria Oggi che vanta moltissimi lettori, certificato che negli ultimi tempi siamo letti anche fuori dai confini provinciali, abbiamo deciso di allargarci e siamo partiti ieri (il 20 settembre, data della presa di Roma nell’ambito della rivoluzione nazionale per l’Unità d’Italia, un anniversario molto importante per dei liberali come noi) con la nuova testata nazionale www.breviweb.it.

Alessandria Oggi non muore ma continua, per un certo periodo affiancando un nuovo quotidiano per poi, forse, andare in pensione come giornale ma non come contenuti che saranno sempre pubblicati in Breviweb nella macrocategoria “Alessandria e Nord Ovest”. Dico forse perché abbiamo già ricevuto offerte di acquisto. Vedremo.

Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e ce lo riprenderemo grazie a voi, cari lettori, che siete una marea.

Un abbraccio.

Guenna.