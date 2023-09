Accoltellato in strada, è grave

Asti – È caccia all’aggressore di 42 anni, David M. residente nell’astigiano che nella notte tra mercoledì e ieri in via Cirio, nel quartiere Tanaro è stato colpito da almeno un fendente all’addome mentre camminava in strada. Si è accasciato a terra, gravemente ferito. L’aggressore, forse accompagnato da un complice, si è dileguato nelle strade semi-deserte del quartiere alla periferia Sud della città. Qualcuno dei residenti ha dato l’allarme e sul posto sono giunti una squadra del 118 e i Carabinieri. L’ambulanza lo ha portato in ospedale. Inizialmente le condizioni dell’uomo non sembravano gravi. I medici del pronto soccorso si sono però resi conto di come la coltellata avesse colpito la vena cava inferiore, che trasporta il sangue al cuore. L’uomo era, quindi, in pericolo di vita. Nella notte è stato operato dall’équipe di Chirurgia generale guidata da Vincenzo Sorisio e poi ricoverato in Rianimazione. Sta migliorando. I Carabinieri lo interrogheranno quando i medici riterranno che le sue condizioni di salute siano compatibili con un colloquio.