“Festa della Pecora” a Su Nuraghe di Alessandria

Domani, sabato 23 settembre, appuntamento con la cucina sarda, la grande musica dei Tazenda e il museo multimediale Andrea Parodi. Tutto questo al circolo Su Nuraghe che rinnova la “Festa della Pecora”, un appuntamento attesissimo da tutta la comunità, anche non sarda, di Alessandria. Giunta alla quattordicesima edizione, la Festa della pecora 2023, propone uno dei sapori più tipici della cucina isolana: la pecora in cappotto accompagnata da su pane zichi di Bonorva. Un piatto particolare che abbisogna di una preparazione laboriosa e che sarà proposto nel rispetto della tradizione agro pastorale dell’isola. Un incontro conviviale, quindi, all’insegna delle pietanze, sapori, odori e ingredienti ancestrali della terra di Sardegna. Il ritorno in Sardegna sarà reso ancora più vivo dall’esibizione dei Tazenda, il gruppo più famoso della scena musicale sarda, costante punto di riferimento per la musica di qualità. Un concerto, anche questo, molto atteso in quanto la band, composta da Gigi Camedda, Gino Marielli e Nicola Nite mancava ad Alessandria da dieci anni. I Tazenda sono un gruppo etno-pop rock noto in tutta Italia che si è formato in Sardegna nel 1988 intorno alla carismatica e indimenticata figura di Andrea Parodi. Ancora oggi si caratterizzano per il costante riferimento alla musica tradizionale della cultura isolana e alla lingua sarda. A rendere ancora più interessante la serata concorre la possibilità di visitare il Museo Multimediale Andrea Parodi, voluto per commemorare l’ex voce dei Tazenda scomparsa nel 2006 a causa di un cancro. Dalle ore 16.30 all’ingresso di un furgone di fianco al palco il visitatore sarà accolto per la consegna delle cuffie e delle indicazioni necessarie per poter iniziare la sua visita. Il percorso espositivo si snoda tra installazioni, video, dispositivi per ascoltare i brani più celebri, filmati inediti e altro ancora. Ne risulta una combinazione di testi e contenuti multimediali capaci di stimolare il visitatore sul piano cognitivo ed emotivo. Ingresso gratuito. Quello di domani, 23 settembre, sarà pertanto un incontro con la cucina e i suoni di Sardegna per cui è impossibile mancare. L’appuntamento è fissato, come sempre, nella sede sociale in via Sardegna 2 alle ore 19.30. Prenotazione obbligatoria al numero 3313649534.

Sebastiano Tettei