Risolta la vertenza sindacale della Sigifer, l’attività presto tornerà normale

Alessandria – Soddisfazione da parte dei lavoratori e dei sindacati per la risoluzione della crisi Si.Gi.Fer con l’accordo di ieri fra azienda e sindacati per cui dal 2 ottobre i 76 lavoratori torneranno a lavorare in distacco. I lavoratori Si.Gi.Fer distaccati nelle aziende C.L.F. (Costruzioni Linee Ferroviarie Spa) sono 65, tutti gli altri, in prevalenza impiegati, rimarranno in Si.Gi.Fer. L’azienda, fondata nel 1993, opera in ambito ferroviario ed effettua rilievi topografici e studi di ottimizzazione del tracciato dei binari di raccordo, con la fornitura delle planimetrie in formato cartaceo e su supporto informatico (Autocad). Fornisce e posa in opera meccanismi di deviazione e dei binari. Effettua anche lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché opere di demolizione e ricostruzione di raccordi sia privati che per conto di RFI.