Giapponesi in città per studiare la storia di Borgo Rovereto

Alessandria – Qualche anno fa si diceva che erano arrivati i cinesi ora che sono arrivati i giapponesi a dimostrazione che, per un verso o per l’altro, i legami dell’Italia e l’Estremo Oriente sono sempre più solidi. Infatti l’associazione di promozione sociale Yggdra sta ospitando in questi giorni una delegazione giapponese costituita da esperti per studiare il “Sistema Urbano Borgo Rovereto” di Alessandria. Tra gli organizzatori dell’evento c’è Fabio Scaltritti, per 30 a Genova e in giro per il mondo al fianco di Don Gallo e nella Comunità San Benedetto al Porto. Pensa a un progetto universitario presente nel quartiere speciale di Shibuya (Tokyo), per cui è evidente il ricambiato interesse della delegazione giapponese verso il “Sistema Urbano Borgo Rovereto”.