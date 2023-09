Ladro di sigarette arrestato dai Carabinieri

Sale – Sono scattate le manette per Daniel Sisu, un rumeno di 32 anni residente a Sale, sospettato di almeno 30 furti. Mercoledì l’hanno arrestato i Carabinieri che lo stavano pedinando in abiti civili e sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Nel corso della perquisizione domiciliare gli uomini della Benemerita sequestrato 1000 pacchetti di sigarette e ora stanno indagando per almeno 30 furti di sigarette messi a segno nei bar e nelle tabaccherie in Piemonte e in Lombardia. Giovedì mattina è stato accompagnato in tribunale a Pavia dove il giudice ha convalidato il provvedimento e ha disposto gli arresti domiciliari. Il processo è stato fissato il 23 ottobre.